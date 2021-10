Milan, rinforzo per Pioli: Mirante è in città per le visite mediche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per l’inizio di una nuova avventura della lunga carriera di Antonio Mirante. L’ex portiere di Parma e Roma è arrivato stamane alla clinica Colombus per sostenere le visite mediche in vista della sua firma col Milan. Il 38enne ex portiere della Roma, svincolato, è la scelta dei rossoneri per far fronte all’assenza di Maignan, che dovrà operarsi al polso. Per Mirante quindici presenze in maglia giallorossa, prima dell’addio a parametro zero alla scadenza del suo contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per l’inizio di una nuova avventura della lunga carriera di Antonio. L’ex portiere di Parma e Roma è arrivato stamane alla clinica Colombus per sostenere lein vista della sua firma col. Il 38enne ex portiere della Roma, svincolato, è la scelta dei rossoneri per far fronte all’assenza di Maignan, che dovrà operarsi al polso. Perquindici presenze in maglia giallorossa, prima dell’addio a parametro zero alla scadenza del suo contratto. SportFace.

