Milan, Mirante per sostituire Maignan: oggi le visite mediche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con Maignan fuori per almeno due mesi, il Milan è corso subito ai ripari prendendo lo svincolato Mirante, che oggi sosterrà le visite mediche Continua il calvario infortuni in casa Milan. La scorsa stagione la squadra di Pioli è stata continuamente falcidiata da infortuni di ogni tipo, costringendo spesso il tecnico a schierare in campo una squadra improvvisata. Con l'inizio della nuova stagione nulla è cambiato, con gli infortuni di Ibra, Giroud e Messias. L'ultimo della lista è Maignan, che rimarrà fuori per almeno due mesi. Il portiere francese ha subito un intervento di artroscopia al polso sinistro, e starà fermo dalle sei alle dieci settimane. La dirigenza rossonera è corsa subito ai ripari, puntando tutto su Mirante, ...

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - AntoVitiello : Con #Maignan sottoposto ad operazione al polso, il #Milan ha contattato i manager di #Mirante, portiere 38enne svincolato dalla Roma - PietroMazzara : Incontro in corso tra la dirigenza del #Milan e gli agenti di #Mirante. Si va verso contratto fino a fine anno più… - DenisBianco : RT @DiMarzio: #Milan, #Mirante ha terminato la prima parte di visite mediche: atteso alla Madonnina per la seconda parte - Cucciolina96251 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalci… -