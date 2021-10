Milan, Mirante ma non solo: le prossime mosse dei rossoneri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dai fischi per lo stabiese più famoso, al sospiro di sollievo per l'arrivo di Antonio Mirante, concittadino di Gigio Donnarumma, chiamato in corsa per tappare il buco aperto dall'infortunio di Mike ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dai fischi per lo stabiese più famoso, al sospiro di sollievo per l'arrivo di Antonio, concittadino di Gigio Donnarumma, chiamato in corsa per tappare il buco aperto dall'infortunio di Mike ...

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - SkySport : ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalciomercato - AntoVitiello : Con #Maignan sottoposto ad operazione al polso, il #Milan ha contattato i manager di #Mirante, portiere 38enne svincolato dalla Roma - gab72boa : RT @86_longo: Ag.Mirante a @cmdotcom: “Dispiace molto per Maignan. Antonio realizza un sogno andando al Milan, qualcosa che aveva in mente… - gilnar76 : Giuffrida: «Mirante #Milan? Ecco come è nata la trattativa» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -