Milan, Mirante alla Madonnina per la seconda parte delle visite – VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante è alla Clinica La Madonnina per sostenere la seconda parte delle visite mediche con il Milan Dopo aver sostenuto una parte delle visite mediche alla Columbus, Antonio Mirante è arrivato alla Clinica La Madonnina per svolgere la seconda sessione di test fisici con il Milan. SEGUI TUTTA LA GIORNATA DEL PORTIERE SU Milan NEWS 24 Arrivato #Mirante alla Clinica la Madonnina. seconda parte di visite mediche con il #Milan pic.twitter.com/x6I627YoSO — ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AntonioClinica Laper sostenere lamediche con ilDopo aver sostenuto unamedicheColumbus, Antonioè arrivatoClinica Laper svolgere lasessione di test fisici con il. SEGUI TUTTA LA GIORNATA DEL PORTIERE SUNEWS 24 Arrivato #Clinica ladimediche con il #pic.twitter.com/x6I627YoSO — ...

Advertising

AntoVitiello : ??? Antonio #Mirante è arrivato alla clinica Columbus, pronto a sostenere le visite mediche con il #Milan @MIRANTE83 - AntoVitiello : Con #Maignan sottoposto ad operazione al polso, il #Milan ha contattato i manager di #Mirante, portiere 38enne svincolato dalla Roma - PietroMazzara : Incontro in corso tra la dirigenza del #Milan e gli agenti di #Mirante. Si va verso contratto fino a fine anno più… - CinziaPsq : Benvenuto ??? SKY - È FATTA PER MIRANTE ?? Trattativa terminata e fumata bianca arrivata. Antonio Mirante sarà un… - MatteoCecere : RT @FBiasin: “#Milan, accordo totale per #Mirante”. Vi sveliamo in esclusiva la trattativa. “Pronto, buonasera #Mirante, avremmo bisogn…”… -