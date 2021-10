Milan, Maignan sui social: “La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attraverso un post sui suoi profili social, il portiere del Milan Mike Maignan ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. “La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, insieme siamo più forti” si legge. L’estremo difensore francese si è sottoposto ad un intervento chirurgico al polso sinistro e resterà lontano dal campo per un po’. In attesa del suo ritorno, che il Milan e tutti i tifosi aspettano con ansia, Tatarusanu e Mirante sono pronti a sostituirlo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attraverso un post sui suoi profili, il portiere delMikeha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. “La mia ala, ilin. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno, insieme siamo più forti” si legge. L’estremo difensore francese si è sottoposto ad un intervento chirurgico al polso sinistro e resterà lontano dal campo per un po’. In attesa del suo, che ile tutti i tifosi aspettano con ansia, Tatarusanu e Mirante sono pronti a sostituirlo. SportFace.

