Milan | Maignan si opera | preso Mirante

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildovrà fare a meno di Mike. Il portiere francese dovràrsi a causa di un problema al polso sinistro. In arrivo l’ex Roma Antonio: quando torna? Ancora un altro infortunio in casa. Nella giornata di ieri, il club ha comunicato che il portiere francese Mikedovrà restare ai box a causa di un’zione al polso sinistro. La società si è subito cautelata contattando Antonio. L’ex Roma, attualmente svincolato, svolgerà nella giornata di oggi le visite mediche e si legherà alfino al termine di questa stagione. Sarà compito die di Tatarusanu non far rimpiangere il portiere ex Lille. Per la gara di sabato ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maignan

Non è un periodo fortunato per il, che deve fare i conti con una lunga lista di infortunati dopo la notizia dell'operazione del portiere(e il conseguente arrivo di Mirante dagli svincolati). L'altro forfait riguarda ......scorse ore ha già dovuto rinunciare per alcune settimane a: il portiere oggi si è sottoposto a intervento in artroscopia dopo il dolore al polso che non gli dava tregua. Per questo il...Theo Hernandez, il difensore francese che in Italia gioca col Milan, al rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Lo rende noto il Milan in una nota. Le autori ...Altra perdita per il Milan: positivo Theo Hernandez. L'esterno francese sarà indisponibile almeno fino a fine mese.