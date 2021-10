Milan | Maignan | «Il ritorno in aria sarà spaventoso» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mikeha voluto ringraziare tutti i tifosi per i messaggi di sostegno. Il post del portiere francese delMike, portiere deloperato oggi in artroscopia al polso sinistro, ha voluto ringraziare tutti i tifosi tramite il proprio profilo Instagram per i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore. Il portiere francese non si abbatte e si mostra più carico che mai: View this post on Instagram Un post condiviso da MAGIC MIKE(@mmseize) «La mia ala sinistra è stata colpita, ilin. Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro sostegno, insieme siamo più forti» il suo messaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.