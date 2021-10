Milan, l’agente di Mirante rivela: “Incontro casuale, dieci minuti prima la brutta notizia di Maignan” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “C’è stato un Incontro casuale al Milan, eravamo andati lì per altro, e dieci minuti prima avevano avuto la notizia della frattura dello scafoide”. A rivelarlo è Valerio Giuffrida, l’agente e procuratore di Antonio Mirante che oggi diventerà un nuovo giocatore del Milan per via dell’infortunio riportato da Maignan. “Contatti precedenti non ce ne sono stati, è stato un fatto del tutto inaspettato – ha raccontato Giuffrida ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ – Molto negativo per il Milan, perché Maignan stava facendo benissimo, un po’ più positivo per Antonio che sta realizzando il suo sogno, ovvero giocare per il Milan”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “C’è stato unal, eravamo andati lì per altro, eavevano avuto ladella frattura dello scafoide”. Arlo è Valerio Giuffrida,e procuratore di Antonioche oggi diventerà un nuovo giocatore delper via dell’infortunio riportato da. “Contatti precedenti non ce ne sono stati, è stato un fatto del tutto inaspettato – ha raccontato Giuffrida ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ – Molto negativo per il, perchéstava facendo benissimo, un po’ più positivo per Antonio che sta realizzando il suo sogno, ovvero giocare per il”. SportFace.

