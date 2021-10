Milan, la soddisfazione social di Mirante: “Sono un nuovo rossonero” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante è un nuovo calciatore del Milan. Dopo l'ufficialità del club rossonero l'ex Roma è intervenuto così sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonioè uncalciatore del. Dopo l'ufficialità del clubl'ex Roma è intervenuto così sui

Ultime Notizie dalla rete : Milan soddisfazione Quelle 400 volte di Marzorati tra i "pro" - Sport, italia ... "Ricordo il debutto con il Milan a San Siro il 20 maggio 2005, contro il Palermo. Pareggiammo 3 - ... Fu una grandissima soddisfazione. E un'altra partita che ricordo con grandissimo piacere fu quella, ...

Mirante al Milan: l'inizio alla Juve, i problemi cardiaci,la Champions ... di nuovo idoneo con le dovute cautele riesce a togliersi un'altra soddisfazione: passato alla Roma,... La nuova occasione di Mirante al Milan Sono fatti noti, ma che dimostrano quanto desiderio di ...

Milan, la soddisfazione social di Mirante: “Sono un nuovo rossonero” Pianeta Milan Mirante al Milan: l'inizio alla Juve, i problemi cardiaci,la Champions Antonio Mirante, svincolato, prenderà il posto di Maignan tra i pali del Milan: la sua storia, la carriera e il problema di salute che lo ha condizionato ...

Milan, lo stop di Maignan frena l’entusiasmo: Mirante per ripartire Si complica la situazione in casa Milan. Le ottime prestazioni di inizio campionato potrebbero subire una battuta d'arresto a causa dello stop di Mike Maignan. Al suo posto Antonio Mirante, pescato da ...

