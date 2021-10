Milan, Giroud: “La Fede mi ha sempre aiutato nelle scelte importanti. Come restare al Chelsea e non firmare per l’Inter” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Queste le parole principali del nuovo attaccante del Milan: “Non credo che mi ritirerò mai dalla Nazionale. Se il tecnico avrà bisogno di me, ci sarò. Non ho mai chiesto a Lampard di giocare quando ero al Chelsea: ero frustrato ma cercavo di fare del mio meglio per raggiungere l’obiettivo. Quando dovevo partire gli dissi ‘sono la terza scelta, lasciami andare’ ma mi rispose che mi avrebbe dato una possibilità. Ho segnato otto reti in undici partite. Lo stesso vale con la Nazionale ma sono concentrato al 100% sul Milan e sul far bene col mio club”. Sulle critiche ricevute: “Quando le persone ti criticano, la maggior parte delle volte è dietro un computer o un account di social media. Non guardo molto di quello che si dice su di me. So quando ho giocato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Olivierha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Queste le parole principali del nuovo attaccante del: “Non credo che mi ritirerò mai dalla Nazionale. Se il tecnico avrà bisogno di me, ci sarò. Non ho mai chiesto a Lampard di giocare quando ero al: ero frustrato ma cercavo di fare del mio meglio per raggiungere l’obiettivo. Quando dovevo partire gli dissi ‘sono la terza scelta, lasciami andare’ ma mi rispose che mi avrebbe dato una possibilità. Ho segnato otto reti in undici partite. Lo stesso vale con la Nazionale ma sono concentrato al 100% sule sul far bene col mio club”. Sulle critiche ricevute: “Quando le persone ti criticano, la maggior parte delle volte è dietro un computer o un account di social media. Non guardo molto di quello che si dice su di me. So quando ho giocato ...

