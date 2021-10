Milan, è fatta per il nuovo portiere: in corso le visite mediche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante riparte dal Milan. I rossoneri, che hanno perso per infortunio Maignan, hanno deciso di puntare sull’esperto portiere, svincolato dopo l’esperienza a Roma. L’estremo difensore è arrivato pochi minuti fa alla clinica Columbus per sostenere le visite mediche con il club rossonero. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante riparte dal. I rossoneri, che hanno perso per infortunio Maignan, hanno deciso di puntare sull’esperto, svincolato dopo l’esperienza a Roma. L’estremo difensore è arrivato pochi minuti fa alla clinica Columbus per sostenere lecon il club rossonero. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalciomercato - AlfredoPedulla : #Mirante-#Milan: accordo totale. E’ già a #Milano, unica soluzione possibile. Ecco perché con lo #Spezia non era fatta - davideinno85 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN È FATTA PER MIRANTE IN ROSSONERO Domani le visite mediche per il portiere #SkySport #Milan #Mirante #SkyCalci… - ilpodsport : #Calciomercato Milan, è fatta per Mirante: l'infortunio di Maignan e il retroscena di mercato #ilpodsport - diavolesquee : @FootballAndDre1 @RPozzolli Era fatta anche Arnault Milan ?? -