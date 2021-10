Milan, Daino: “Crescita importante a centrocampo. Tonali tra i migliori” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Daino, ex giocatore del Milan, è tornato a parlare dei rossoneri. Si è soffermato soprattutto sui centrocampisti. Le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021), ex giocatore del, è tornato a parlare dei rossoneri. Si è soffermato soprattutto sui centrocampisti. Le sue parole.

Advertising

DenisBianco : RT @MilanNewsit: TMW Radio - Daino: 'Milan, crescita importante a centrocampo. Tonali uno dei più forti in Italia' - sportli26181512 : TMW Radio - Daino: 'Milan, crescita importante a centrocampo. Tonali uno dei più forti in Italia': Intervistato a T… - MilanNewsit : TMW Radio - Daino: 'Milan, crescita importante a centrocampo. Tonali uno dei più forti in Italia' - infoitsport : L'ex Daino: 'Napoli e Milan squadre da battere. Osimhen totale, sa fare tutto!' - sscalcionapoli1 : Daino: “Napoli e Milan squadre da battere. Osimhen totale, sa fare tutto!” -