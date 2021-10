Migranti | Polonia annuncia costruzione di un muro al confine con la Bielorussia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laintende fortificare in maniera permanente il propriocon la, per fermare la crescente ondata di. Il ministro dell’Interno Mariusz Kaminski hato che le barriere di filo spinato alte 2 metri e mezzo erette ad agosto dall’esercito saranno rinforzate con una barriera “solida”, attrezzata con sistemi di sorveglianza e rilevatori di movimento. Il governo polacco ha finora definito l’installazione come una “barriera” o una “barricata”, evitando di utilizzare il termine “”. Sebbene il partito di governo Diritto e Giustizia non disponga di una maggioranza parlamentare, gli osservatori ritengono probabile l’approvazione del provvedimento, grazie al sostegno di altri settori dell’Assemblea. Per ladella nuova ...

Nel giro di poche settimane, si è aperta una nuova rotta: Lituania, Lettonia ehanno minacciato di costruire muri e recinzioni di filo spinato per impedire aidi passare. Le ...Nella terra di nessuno sul confine con ladecine di persone sono ancora disperse. Respinte ...anche solo per lasciare acqua e cibo oltre la barriera metallica issata per ostacolare i. ...Davanti alla possibilità di una nuova ondata di profughi in particolare provenienti dall’Afghanistan, dodici paesi europei hanno chiesto a Bruxelles di finanziare la costruzione di nuovi muri. Leggi ...Nei paesi dell'est se ne stanno costruendo vari, la Commissione dice di non avere nulla in contrario: ora una dozzina di stati chiede di finanziarli con i fondi europei ...