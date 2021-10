Migranti, Londra vuole l’immunità per la Guardia costiera: niente conseguenze in caso di vittime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gran Bretagna si prepara a usare ogni mezzo pur di fermare l’immigrazione illegale, anche a garantire l’immunità agli agenti della Border Force, la Guardia costiera, in caso nelle operazioni di respingimento nel Canale della Manica dovessero verificarsi degli annegamenti tra i Migranti. L’ipotesi allo studio del ministro dell’Interno A divulgare la notizia è stato il Guardian, riferendo che il ministro dell’Interno, Priti Patel, starebbe preparando un emendamento per introdurre lo scudo legale, nell’ambito della nuova legge sull’immigrazione in discussione in Parlamento. LEGGI ANCHE Fondi per muri e filo spinato anti Migranti: la richiesta di 12 Paesi europei (non c'è l'Italia) imbarazza l'Ue Migranti: a Lampedusa un'altra notte di sbarchi. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gran Bretagna si prepara a usare ogni mezzo pur di fermare l’immigrazione illegale, anche a garantireagli agenti della Border Force, la, innelle operazioni di respingimento nel Canale della Manica dovessero verificarsi degli annegamenti tra i. L’ipotesi allo studio del ministro dell’Interno A divulgare la notizia è stato iln, riferendo che il ministro dell’Interno, Priti Patel, starebbe preparando un emendamento per introdurre lo scudo legale, nell’ambito della nuova legge sull’immigrazione in discussione in Parlamento. LEGGI ANCHE Fondi per muri e filo spinato anti: la richiesta di 12 Paesi europei (non c'è l'Italia) imbarazza l'Ue: a Lampedusa un'altra notte di sbarchi. ...

