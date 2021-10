Migranti, dossier: “In calo presenza in Italia dopo 20 anni di crescita” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) dopo 20 anni di crescita ininterrotta, anche a causa della pandemia di coronavirus, si registra in Italia una diminuzione della presenza straniera, che non compensa più il saldo demografico naturale del Paese. Si riducono sia i residenti che la forza lavoro, il cui tasso di occupazione diventa inferiore a quello degli Italiani. E’ quanto emerge dalle anticipazioni del 31esimo dossier Statistico Immigrazione a cura di Idos, in collaborazione con Confronti e Istituto di Studi Politici ‘S. Pio V’, che sarà presentato il 28 ottobre prossimo. L’Italia, in declino demografico da almeno sei anni, nel 2020 registra, per la prima volta da 20 anni a questa parte, anche il calo più alto della popolazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021)20diininterrotta, anche a causa della pandemia di coronavirus, si registra inuna diminuzione dellastraniera, che non compensa più il saldo demografico naturale del Paese. Si riducono sia i residenti che la forza lavoro, il cui tasso di occupazione diventa inferiore a quello deglini. E’ quanto emerge dalle anticipazioni del 31esimoStatistico Immigrazione a cura di Idos, in collaborazione con Confronti e Istituto di Studi Politici ‘S. Pio V’, che sarà presentato il 28 ottobre prossimo. L’, in declino demografico da almeno sei, nel 2020 registra, per la prima volta da 20a questa parte, anche ilpiù alto della popolazione ...

Advertising

italiaserait : Migranti, dossier: “In calo presenza in Italia dopo 20 anni di crescita” - fisco24_info : Migranti, dossier: 'In calo presenza in Italia dopo 20 anni di crescita': Tra le cause, sottolinea il 31° Dossier S… - Salvo_Cuomo : @michele_geraci Credo che l'accoglienza dei migranti vada fatta a prescindere dal PIL (dove non è conveniente non l… - MindfulnessZen2 : RT @nelloscavo: ++ Così #Tripoli ostacola gli investigatori #ONU #Libia Stupri e torture di #migranti esibiti dal personale statale per umi… - CaterinaDiFazi1 : RT @nelloscavo: ++ Così #Tripoli ostacola gli investigatori #ONU #Libia Stupri e torture di #migranti esibiti dal personale statale per umi… -