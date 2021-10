Microsoft ed Hevolus insieme per l'innovazione nel sud Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel centro di Molfetta sarà possibile confrontarsi su casi d'uso reali e di testare il funzionamento e le potenzialità di tecnologie e dispositivi di ultima generazione, Leggi su repubblica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel centro di Molfetta sarà possibile confrontarsi su casi d'uso reali e di testare il funzionamento e le potenzialità di tecnologie e dispositivi di ultima generazione,

Advertising

infoitscienza : Microsoft apre un centro per l'innovazione a Molfetta: nella Hevolus soluzioni digitali per le imprese. 'È la prima… - _Simbiosity : Microsoft ed Hevolus insieme per l'innovazione nel sud Italia - andreastoolbox : Microsoft ed Hevolus insieme per l'innovazione nel sud Italia - La Stampa - CorriereQ : Microsoft ed Hevolus insieme per l’innovazione nel sud Italia - nyepez : RT @LaStampa: Microsoft ed Hevolus insieme per l'innovazione nel sud Italia -