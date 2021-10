Michael Schumacher, rivelazione sconvolgente: “Lo abbiamo lanciato dalla finestra” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . I particolari sono venuti fuori solo a distanza di anni I tempi di Michael Schumacher alla Ferrari sono stati ricchissimi di successi. Il fenomeno tedesco ha collezionato cinque dei suoi sette titoli mondiali proprio con il Cavallino Rampante. Eppure l’inizio della sua avventura italiana non è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) . I particolari sono venuti fuori solo a distanza di anni I tempi dialla Ferrari sono stati ricchissimi di successi. Il fenomeno tedesco ha collezionato cinque dei suoi sette titoli mondiali proprio con il Cavallino Rampante. Eppure l’inizio della sua avventura italiana non è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySportF1 : ?? ACCADDE OGGI: #8Ottobre 2000 ? ?? MICHAEL SCHUMACHER è campione del mondo ? ?????? 3° Titolo piloti per il tedesco ??… - FabrizioL5 : RT @SkySportF1: ?? ACCADDE OGGI: #12ottobre 2003 ? ?? MICHAEL SCHUMACHER è Campione del Mondo ?? 6° Titolo in carriera ? #SkyMotori #Formula1… - criken11 : RT @F1RaiContext: 12 ottobre 2003: Rubens Barrichello vince il Gran Premio del Giappone, Michael Schumacher con l'ottavo posto ottiene il q… - andreastoolbox : Valentino Rossi: 'Non farò come Michael Schumacher, non tornerò' - La Gazzetta dello Sport - andreastoolbox : Valentino Rossi: 'Non farò come Michael Schumacher, non tornerò' - La Gazzetta dello Sport -