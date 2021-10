Mezzo chilo di eroina nei boschi dello spaccio: lo ha trovato il cane Artù (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mezzo chilo di eroina nascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato il cane Artù a trovare i 5 etti di eroina, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro. Artù è uno dei cani anti - ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dinascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato ila trovare i 5 etti di, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro.è uno dei cani anti - ...

Advertising

tw_fyvry : Se proprio vi interessa, i miei mi intasavano la dispensa con pacchi di pasta da un chilo perché giù costava meno c… - aldolicata : SALEMI. CARABINIERI ARRESTANO 35ENNE: ERA IN POSSESSO DI QUASI MEZZO CHILO DI MARIJUANA - CampobelloNews : SALEMI. CARABINIERI ARRESTANO 35ENNE: ERA IN POSSESSO DI QUASI MEZZO CHILO DI MARIJUANA - AlqamahPost : Salemi. I carabinieri arrestano un 35enne: era in possesso di quasi ... - - FrancescaLupo15 : Tocca mettere a dieta il rosso grande, prima che diventi il rosso grasso, mezzo chilo di ciccia dice il dottore. -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo chilo Mezzo chilo di eroina nei boschi dello spaccio: lo ha trovato il cane Artù Mezzo chilo di eroina nascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato il cane Artù a trovare i 5 etti di eroina, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro. Artù è uno dei cani anti - ...

Spacciano droga per 450 volte ai giardinetti Il recente sequestro di circa mezzo chilo di hashish trovato all'interno del giardino pubblico di via dell'Edera, in zona Castello a Signa, secondo i militari "denota l'attualità dell'attività di ...

Mezzo chilo di cocaina: esclusa l'ingente quantità, ma lui resta in carcere Ottopagine Piantagione di canapa indiana a Santa Giusta: 5 arresti All'interno di un autoarticolato sono state rinvenute circa 9mila piantine di cannabis. Altri accertamenti hanno consentito di trovare 300 chili di stupefacente ...

Mezzo chilo di eroina nei boschi dello spaccio: lo ha trovato il cane Artù Mezzo chilo di eroina nascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato il cane Artù a trovare i 5 etti di eroina, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro. Artù è uno dei cani anti-dro ...

di eroina nascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato il cane Artù a trovare i 5 etti di eroina, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro. Artù è uno dei cani anti - ...Il recente sequestro di circadi hashish trovato all'interno del giardino pubblico di via dell'Edera, in zona Castello a Signa, secondo i militari "denota l'attualità dell'attività di ...All'interno di un autoarticolato sono state rinvenute circa 9mila piantine di cannabis. Altri accertamenti hanno consentito di trovare 300 chili di stupefacente ...Mezzo chilo di eroina nascosto nel nastro trasportatore della cementeria. E' stato il cane Artù a trovare i 5 etti di eroina, dal valore al dettaglio di oltre 25mila euro. Artù è uno dei cani anti-dro ...