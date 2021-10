Mexes | “Mi ritrovo in Kjaer Milan un’opportunità | era superiore alla Roma”

Advertising

PianetaMilan : #Mexes : 'Mi ritrovo in @simonkjaer1989 . @acmilan un'opportunità, era superiore alla @OfficialASRoma ' #ACMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mexes ritrovo

... sceglieresti come coppia difensiva- Chivu o- Juan? 'Sceglierei- Chivu perché ... Ti rivedi in qualcuno dell'attuale campionato italiano? 'Miun pochino in Kjaer nei suoi ...... sceglieresti come coppia difensiva- Chivu o- Juan? "Sceglierei- Chivu perché ... Ti rivedi in qualcuno dell'attuale campionato italiano? "Miun pochino in Kjaer nei suoi ...L'ex difensore: "Mancini può diventare un leader, con Mourinho la Roma deve ritornare a vincere. Sensi il ricordo più bello, la partita con la Samp il più brutto" ...Parla l'ex difensore giallorosso: "A Roma devi dare sempre soddisfazione ai tifosi, far vedere che dai tutto per questi colori, rappresenti la Roma in Italia e in Europa. La piazza è stupenda, i tifos ...