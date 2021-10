Meteo, temporali e neve a bassa quota: blitz scandinavo nei prossimi giorni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Meteo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da temporali e neve a bassa quota. Tutto ciò è dovuto ad un blitz scandinavo in discesa sull’Italia. In Italia la situazione Meteo rischia di peggiorare rapidamente, sotto i colpi di piogge e temporali. Infatti è in arrivo un blitz temporalesco direttamente dalla Scandinavia, che porterà con sè L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilneisarà caratterizzato da. Tutto ciò è dovuto ad unin discesa sull’Italia. In Italia la situazionerischia di peggiorare rapidamente, sotto i colpi di piogge e. Infatti è in arrivo untemporalesco direttamente dalla Scandinavia, che porterà con sè L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DPCgov : ?? Mercoledì #13ottobre ???? #AllertaARANCIONE in Calabria ???? #AllertaGIALLA in Calabria, Abruzzo e Sicilia In arrivo… - repubblica : Previsioni meteo, blitz scandinavo sull'Italia: in arrivo temporali, freddo e neve a bassa quota - DPCgov : ??? temporali e venti forti al centro-sud ?? lunedì #11ottobre ???? #allertaARANCIONE su parte della Puglia ????… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - ottobrata confermata ma prima piogge e temporali per il transito di un fronte freddo #13ottobre - infoitinterno : Meteo ASCOLI PICENO: oggi temporali e schiarite, Giovedì 14 e Venerdì 15 nubi sparse -