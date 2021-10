Meteo Roma | previsioni per giovedì 14 ottobre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.Lazio:per14Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.Italia:per14Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e isolati addensamenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e tempo asciutto. Qualche velatura in ...