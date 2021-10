Meteo | maltempo e burrasca in arrivo | le previsioni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lenella giornata di mercoledì 13 ottobre saranno caratterizzate dall’di un’aria fredda polare e dal ritorno del cattivo tempo Nella giornata di oggi, mercoledì 13 ottobre, ci sarà un ritorno dele dunque volgerà già al termine la breve parentesipiù stabile. Perciò già da domani ci sarà un drastico peggioramento del tempo, a causa anche di una corrente fredda di origine polare. Al Sud tornerà la pioggia con la possibilità di temporali localmente diffusi. Le temperature subiranno un repentino calo in tutta la Penisola, con valori ben al di sotto della media stagionale. Al Nord-Ovest e in Toscana prevarrà il bel tempo. Durante la giornata possibilità di temporali sparsi su Romagna, regioni centrali adriatiche, Salento, Calabria, Sicilia e sud ...

...e pilota un fronte freddo che interessa l'Italia portandoe clima freddo. Vortice di bassa pressione posizionata a nord della Finlandia con valori minimi intorno a 995 hPa. Previsioni...Read MoreFreddo e pioggia,da domani 13 ottobre:Italia 12 Ottobre 2021 Aria fredda sull'Italia eda domani, mercoledì 13 ottobre. Ilpeggiora nei prossimi giorni:...Giornata di piogge e maltempo sulla Sicilia , alle prese con una nuova perturbazione. Sull'isola oggi è allerta gialla su tutto il territorio, come annunciato ...Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un martedì in gran parte stabile, da mercoledì 13 ottobre aria via via più fredda inizierà a soffiare sull'Italia. Al nord: via via ...