Merkel nella corsa per la Nato, ma Renzi spera per la manovra Draghi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parte la sfida per la successione a Stoltenberg. Washington deve trovare un nome gradito a Bruxelles dopo il caos Kabul e Aukus. Parigi boccia May, l'ipotesi Angela ha controindicazioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Parte la sfida per la successione a Stoltenberg. Washington deve trovare un nome gradito a Bruxelles dopo il caos Kabul e Aukus. Parigi boccia May, l'ipotesi Angela ha controindicazioni Segui su affaritaliani.it

