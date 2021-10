Meret, l’agente: “Il dualismo con Ospina non aiuta. Rinnovo? parliamo con Giuntoli. Sono ottimista” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’agente di Meret parla del dualismo con Ospina e della questione Rinnovo. Pastorello resta fiducioso sulla permanenza del portiere a Napoli. l’agente DI Meret SUL dualismo CON Ospina Federico Pastorello agente di Meret parla del dualismo con Opsina e del Rinnovo ai microfoni di Tuttomercatoweb. l’agente ha fatto chiarezza sul futuro del portiere friulano: “È una questore di cifre o di titolarità? È una questione di un progetto sportivo che possa andar bene ad Alex. Siamo in contatto costante col club, tramite il direttore Giuntoli, c’è un dialogo molto sereno. È normale che se rinnovi con un club, non è solo una questione economica, ma è per capire ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 ottobre 2021)diparla delcone della questione. Pastorello resta fiducioso sulla permanenza del portiere a Napoli.DISULCONFederico Pastorello agente diparla delcon Opsina e delai microfoni di Tuttomercatoweb.ha fatto chiarezza sul futuro del portiere friulano: “È una questore di cifre o di titolarità? È una questione di un progetto sportivo che possa andar bene ad Alex. Siamo in contatto costante col club, tramite il direttore, c’è un dialogo molto sereno. È normale che se rinnovi con un club, non è solo una questione economica, ma è per capire ...

