Mense aziendali e Cig Covid | il ministro Orlando annuncia una proroga di 13 settimane per l’ammortizzatore

"E' al vaglio in questo momento l'opportunità di intervenire con un'integrazione degli interventi emergenziali per le imprese che hanno terminato le settimane (di cassa integrazione ndr) autorizzabili nel mese di ottobre 2021". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, rispondendo alla Camera durante il question time a una interrogazione di Leu sulla crisi delle Mense aziendali. Tema di cui Ilfattoquotidiano.it ha dato conto pochi giorni fa e che potrebbe causare la sospensione della retribuzione per 8mila dipendenti, per lo più donne in part time involontario. Orlando ha precisato in particolare che "Il ministero ha proposto una norma ad hoc che auspicabilmente dovrebbe trovare ingresso nel decreto fiscale di prossima emanazione. Si propone con ...

