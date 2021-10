Melina del Centrodestra Che non molla Forza Nuova Da sinistra 4 mozioni per sciogliere il partito di Fiore Ma per la Meloni la competenza è del Viminale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Disordini in piazza, tensioni in Parlamento e una valanga diin arrivo su una questione che in realtà sarebbe semplicissima: lo scioglimento di, i cui esponenti anche sabato scorso hanno dimostrato esplicitamente, con l’assalto alla sede della Cgil a Roma (leggi l’articolo), di richiamarsi allo squadrismo di matrice fascista. Ed è proprio su queste basi – hanno riferito ieri riferito i capigruppo, – che l’Aula del Senato discuterà mercoledì prossimo, 20 ottobre, ben quattropresentate da Pd, M5s, Leu e Italia viva (leggi l’articolo) per chiedere al governo lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste in base alla legge Scelba. Idem alla Camera, dove lo stesso giorno si svolgerà la discussione della mozione Pd, a prima firma della capogruppo Debora Serracchiani, in merito allo ...