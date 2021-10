Meghan Markle e il principe Harry, nuovo progetto per aiutare i giovani: «Quando investiamo l’uno nell’altro cambiamo il mondo» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora novità sulla coppia reale più chiacchierata del Regno unito. Il principe Harry e Meghan Markle hanno reso noto di aver firmato un nuovo accordo con la società di investimenti sostenibili, la Ethic. «Vogliamo ripensare alla natura degli investimenti per aiutare a risolvere i problemi globali che tutti noi dobbiamo affrontare» ha dichiarato la coppia. Il fine sarebbe quello di aiutare i giovani e i meno abbienti a fare investimenti consapevoli. Come riporta il The Sun, Ethic ha annunciato oggi che sta lavorando con il duca e la duchessa del Sussex. Una scelta che arriva nel momento in cui la Famiglia Reale è impegnata in iniziative per combattere la crisi climatica. Meghan Markle ed il principe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ancora novità sulla coppia reale più chiacchierata del Regno unito. Ilhanno reso noto di aver firmato unaccordo con la società di investimenti sostenibili, la Ethic. «Vogliamo ripensare alla natura degli investimenti pera risolvere i problemi globali che tutti noi dobbiamo affrontare» ha dichiarato la coppia. Il fine sarebbe quello die i meno abbienti a fare investimenti consapevoli. Come riporta il The Sun, Ethic ha annunciato oggi che sta lavorando con il duca e la duchessa del Sussex. Una scelta che arriva nel momento in cui la Famiglia Reale è impegnata in iniziative per combattere la crisi climatica.ed il...

