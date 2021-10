Mauro Zangola | “Lavoro e affluenza alle urne legati a doppio nodo”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vicini alla vetta. Lunedì 18 ottobre Torino avrà il suo sindaco. Un compito, quello che spetterà al futuro primo cittadino, non semplice. Perché se, come ha recitato Crozza parafrasando un successo di Bennato, al primo turno delle Amministrative “ha vinto il Sindaco che non c’è”, è pur vero che questo è stato per un incredibile quanto imprevisto calo dei votanti. Cittadini che si lamentano ma non scelgono, che si indignano ma non escono di casa per scegliere il timoniere verso un futuro migliore, che potrebbero ma non vogliono. Ed ecco che il “non voto” diventa voto e si sostituisce a quella protesta che, nel 2016 trovò casa nello slogan “uno vale uno” . Ma prima di allora era stato il milione di posti dipromessi a creare la grande illusione nazionale. La discesa in campo di Berlusconi fece in qualche modo immaginare che, se il Paese l’avesse condotto lui, ...