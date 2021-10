Mauro Corona rischia di nuovo il posto? "Vergognoso, è omofobia". Caso Cartabianca: "Il coniglietto gay...", l'intervento incriminato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mauro Corona non ha fatto in tempo a rientrare a Cartabianca, che già solleva la polemica. Lo scrittore, durante la puntata del 12 ottobre del programma di Rai3, è stato chiamato a commentare la copertina di Playboy che per la prima volta ha scelto un coniglietto gay. "Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno detto: ‘Scardiniamo l'usanza, la logica eterna di questo giornale'. E hanno messo un uomo. Poi aggiungere gay o no… è qui forse l'offesa. Perché non hanno messo uno normale, hanno detto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa!", ha riferito a una Berlinguer silente forse perché si è resa conto dello scivolone. Non tutti però sono passati oltre. Su Twitter si è scatenato il fuoco amico. "Mauro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)non ha fatto in tempo a rientrare a, che già solleva la polemica. Lo scrittore, durante la puntata del 12 ottobre del programma di Rai3, è stato chiamato a commentare la copertina di Playboy che per la prima volta ha scelto ungay. "Può essere un segno importante, sicuramente avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno detto: ‘Scardiniamo l'usanza, la logica eterna di questo giornale'. E hanno messo un uomo. Poi aggiungere gay o no… è qui forse l'offesa. Perché non hanno messo uno normale, hanno detto che era gay, quindi una donna. Pur di vendere, cosa non si fa!", ha riferito a una Berlinguer silente forse perché si è resa conto dello scivolone. Non tutti però sono passati oltre. Su Twitter si è scatenato il fuoco amico. "...

