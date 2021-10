Maurizio Costanzo torna in tv con la nuova stagione de L’intervista su Canale 5: gli ospiti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre 2021 sarà di scena su Canale 5 un gradito ritorno che vede coinvolto in prima persona Maurizio Costanzo. Il conduttore tornerà con una nuova stagione de L’intervista, il programma in cui si mette di fronte ai personaggi famosi invitati nello studio a forma di cubo sulle cui pareti scorrono filmati, immagini e parole che riguardano la sua vita professionale e privata e che guidano queste particolari interviste. La nona stagione del programma prende il via settimana prossima con un ospite d’eccezione: Gianni Morandi. La nuova stagione de L’intervista, il programma di Maurizio Costanzo La seconda serata di Canale 5 presto farà ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre 2021 sarà di scena su5 un gradito ritorno che vede coinvolto in prima persona. Il conduttore tornerà con unade, il programma in cui si mette di fronte ai personaggi famosi invitati nello studio a forma di cubo sulle cui pareti scorrono filmati, immagini e parole che riguardano la sua vita professionale e privata e che guidano queste particolari interviste. La nonadel programma prende il via settimana prossima con un ospite d’eccezione: Gianni Morandi. Lade, il programma diLa seconda serata di5 presto farà ...

Advertising

zazoomblog : Lintervista di Maurizio Costanzo torna in tv: gli ospiti - #Lintervista #Maurizio #Costanzo - IntenditoreJuve : Maurizio Costanzo all'Avar, apparecchiata per la Roma che schifo #JuveRoma #ergodeTurone - SarrismoLaziale : @Falconero1987 @robertorao Maurizio Costanzo come Pedro - gian_piccinato : @CarloCalenda @ItaliaViva @Piu_Europa Cuffaro… c’è lo ricordiamo bene al Maurizio Costanzo, inveire contro falcone!!! - Maldo1977 : @CarloCalenda @ItaliaViva @Piu_Europa Toto' è quello che diede del mafioso a Giovanni Falcone in una puntata del Ma… -