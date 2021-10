Matrimonio a prima vista, Martina allontana Davide: “Corri troppo, diventerai il mio burattino” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Matrimonio tra Davide Graceffa e Martina Manoni, una delle coppie della settima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia” sembra non procedere nel migliore dei modi. Se lui si è dimostrato particolarmente preso, lei non è dello stesso parere e, anzi, sono più le volte che lo respinge rispetto a quelle che lo accoglie allontanandolo con frasi talvolta sgradevoli. Ma non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) IltraGraceffa eManoni, una delle coppie della settima stagione di “Italia” sembra non procedere nel migliore dei modi. Se lui si è dimostrato particolarmente preso, lei non è dello stesso parere e, anzi, sono più le volte che lo respinge rispetto a quelle che lo accogliendolo con frasi talvolta sgradevoli. Ma non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da City Roma News.

