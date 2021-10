«Matrimonio a prima vista» | la furia di Martina contro il «marito cozza»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In tante edizioni di Matrimonio a prima vista non era mai successo che una neo-sposa spedisse il neo-sposo in cameretta la prima notte insieme dopo il viaggio di nozze. A macchiarsi di questa «colpa» è stata Martina, l’assistente di volo gallaratese che, fin dall’inizio, ha dimostrato poco coinvolgimento non solo per Davide, il marito che gli esperti hanno scelto per lei, ma anche per l’esperimento in generale. Dopo tanti anni non sembra, infatti, ancora chiaro ai partecipanti che lo sposo non si sceglie, ma lo si accetta per quello che è, smussando gli spigoli affinché i pezzi combacino e sforzandosi di non incastrare il pezzo a forza col rischio di romperlo. Martina, a giudicare dal suo approccio al programma di Real Time, non sembra averlo capito. Anzi. Da un certo punto di vista, sembra quasi che la ragazza stesse benissimo da sola, il che non spiegherebbe la sua voglia di partecipare a un programma fatto apposta per metterle vicino qualcuno.