Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni quarta puntata: arriva il fantasma dell’ex (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matrimonio a prima vista 7 quarta puntata La stagione numero 7 di Matrimonio a prima vista sta entrando nel vivo e abbiamo le anticipazioni della quarta puntata. Dopo i matrimoni e le prime conoscenze, nella terza puntata è stato tempo di viaggi di nozze. Ed è in questo frangente che le coppie hanno avuto modo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)La stagione numero 7 dista entrando nel vivo e abbiamo ledella. Dopo i matrimoni e le prime conoscenze, nella terzaè stato tempo di viaggi di nozze. Ed è in questo frangente che le coppie hanno avuto modo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni quarta puntata: arriva il fantasma dell'ex - ItmwoI : voglio essere la prima invitata al matrimonio >:-( - ShuShuHC : @astratta_ Si, ma io capisco tutto, solo mi chiedo se non si possa fare un po’ prima questa cosa ecco. Perché dopo 3 GIORNI dal matrimonio?! - _marinonichiara : Per carità io sono la prima a seguirli, se mi va di farlo, ma non capisco qual è il senso di far diventare così tan… - BonomoPaola : @aliberti_manu @Ilarial22 @pierpaolopretel @GiuliaSalemi93 @Asiainside_ 1 marzo = la loro prima volta, può essere… -