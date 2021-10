Masters 1000 Indian Wells 2021, risultati 12 ottobre: avanzano Tsitsipas e Zverev, out Murray e Garin (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il terzo turno del torneo di Indian Wells 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il BNP Paribas Open, scattato sul cemento outdoor statunitense, si è completato nella notte italiana con gli ultimi otto match e questa sera si disputeranno tutti gli ottavi di finale. In casa Italia arriva un solo rappresentante sui tre azzurri ancora in gara: avanza senza giocare Jannik Sinner, che approfitta del forfait dello statunitense John Isner, mentre l’altro statunitense Taylor Fritz batte Matteo Berrettini 6-4 6-3, infine Fabio Fognini cede all’ellenico Stefanos Tsitsipas, che si impone in rimonta con lo score di 2-6 6-3 6-4. Esce di scena la wild card britannica Andy Murray, che perde contro il tedesco Alexander Zverev, vincitore con lo score di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il terzo turno del torneo didi tennis (di categoria ATP), ovvero il BNP Paribas Open, scattato sul cemento outdoor statunitense, si è completato nella notte italiana con gli ultimi otto match e questa sera si disputeranno tutti gli ottavi di finale. In casa Italia arriva un solo rappresentante sui tre azzurri ancora in gara: avanza senza giocare Jannik Sinner, che approfitta del forfait dello statunitense John Isner, mentre l’altro statunitense Taylor Fritz batte Matteo Berrettini 6-4 6-3, infine Fabio Fognini cede all’ellenico Stefanos, che si impone in rimonta con lo score di 2-6 6-3 6-4. Esce di scena la wild card britannica Andy, che perde contro il tedesco Alexander, vincitore con lo score di ...

