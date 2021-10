Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ile ildi, sia in riferimento al maschile che al femminile. Il torneo statunitense offre tradizionalmente le gesta di alcuni tra i migliori talenti al mondo, sebbene l’evento Atp non potrà beneficiare delle prestazioni di Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Tra gli azzurri, presenti Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager; genericamente, invece, tra i big non mancheranno Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Capitolo Wta: presenti Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ci sarà da divertirsi, in previsione delle prestazioni di giocatrici del calibro di Vika Azarenka, Simona Halep, Karolina Pliskova, Emma Raducanu, Iga Swiatek e Kim Clijsters. Il ...

Masters 1000 IndianWells: Grande match di FabioFognini ma non basta per battere StefanosTstisipas
I risultati del Masters 1000 #BNPP021 nella notte italiana: Khachanov 6-0 6-4 Carreno Basilashvili 4-6 7-6 6-2 Ramo…

Fabio Fognini è uscito di scena, nella notte italiana, dal torneo ATPdi Indian Wells. Il tennista ligure è stato sconfitto dal giovane greco Tsitsipas, dopo essere riuscito a portare a casa il primo set e non sono mancate le polemiche. Fognini, infatti, ...Fabio Fognini è uscito di scena al terzo turno deldi Indian Wells 2021 , non prima di aver lottato per tre set contro Stefanos Tsitsipas . Il greco è riuscito a fuoriuscire da una situazione particolarmente complessa, dopo aver subito un ...Sinner-Fritz, i precedenti. Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Jannik Sinner è l'ultimo italiano rimasto in corsa al Masters 1000 di Indian Wells dopo le eliminazioni di è l'ulti ...Fabio Fognini è uscito di scena, nella notte italiana, dal torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista ligure è stato sconfitto dal giovane greco Tsitsipas, dopo essere riuscito a portare a c ...