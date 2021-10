Massimiliano Allegri, finita la storia con Ambra: emerge una clamorosa voce come retroscena (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sembra proprio che sia finita la storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: emerge anche un clamoroso retroscena. La storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini è cominciata nel 2017 e nel corso di questi anni le voci su una presunta crisi si sono susseguite con una certa regolarità. L’ultima volta che si era parlato del loro rapporto in disfacimento era stato la scorsa primavera, ma in quella occasione l’attrice aveva smentito seccamente le illazioni e pochi giorni dopo i due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma. Quest’estate la coppia è stata beccata mentre faceva una vacanza in barca e sembrava che le voci sulla crisi fossero definitivamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sembra proprio che sialatraAngiolini:anche un clamoroso. Lad’amore traAngiolini è cominciata nel 2017 e nel corso di questi anni le voci su una presunta crisi si sono susseguite con una certa regolarità. L’ultima volta che si era parlato del loro rapporto in disfacimento era stato la scorsa primavera, ma in quella occasione l’attrice aveva smentito seccamente le illazioni e pochi giorni dopo i due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma. Quest’estate la coppia è stata beccata mentre faceva una vacanza in barca e sembrava che le voci sulla crisi fossero definitivamente ...

Advertising

CorSport : 'Massimiliano #Allegri e #AmbraAngiolini si sono lasciati' - IsaeChia : Ambra Angiolini riceve il Tapiro d’oro dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri e fa una piccata dichi… - wesandkiedis : RT @rxncore: massimiliano allegri sputtanato da una 17enne, non mi sento molto bene - _Iride_24 : RT @rxncore: massimiliano allegri sputtanato da una 17enne, non mi sento molto bene - alexXx_96_ : RT @rxncore: massimiliano allegri sputtanato da una 17enne, non mi sento molto bene -