Martedì 12 Ottobre 2021 – 366ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) seduta Ora inizio: 16:47 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 20 Ottobre: domani, dopo il voto finale sul ddl relativo alla crisi d'impresa, saranno discussi il decreto-legge sulle modalità operative delle consultazioni elettorali 2021, il ddl sull'intesa con la Chiesa d'Inghilterra e le ratifiche di accordi internazionali. Martedì 19 Ottobre, alle ore 16.30, il Ministro dell'interno renderà un'informativa sui gravi fatti accaduti il 9 Ottobre in occasione della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma; seguirà l'esame delle ratifiche non concluse. Mercoledì 20 Ottobre sono confermate le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del vertice europeo del 21 e 22

