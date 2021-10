Marò, il Tribunale dell’Aja chiude definitivamente il caso: processo in Italia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Per il Tribunale arbitrale dell’Aja il caso Marò è definitivamente chiuso. I due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono però ancora appesi al procedimento giudiziario in corso in Italia. Di fatto la chiusura ufficiale del caso i giudici dell’Aja l’avrebbero decisa soltanto perché l’India ha ricevuto assicurazioni da parte Italiana su questo procedimento giudiziario previsto dalla sentenza – dello stesso Tribunale arbitrale – del luglio 2020. Con quella sentenza venne riconosciuta “l’immunità funzionale” ai nostri militari e veniva attribuita la giurisdizione del caso della nave Enrica Lexie direttamente alla magistratura Italiana. Alessandro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Per ilarbitraleilchiuso. I due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono però ancora appesi al procedimento giudiziario in corso in. Di fatto la chiusura ufficiale deli giudicil’avrebbero decisa soltanto perché l’India ha ricevuto assicurazioni da partena su questo procedimento giudiziario previsto dalla sentenza – dello stessoarbitrale – del luglio 2020. Con quella sentenza venne riconosciuta “l’immunità funzionale” ai nostri militari e veniva attribuita la giurisdizione deldella nave Enrica Lexie direttamente alla magistraturana. Alessandro ...

