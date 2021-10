Margaret Atwood sa come finirà The Handmaid’s Tale: “I regimi cambiano le persone” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) The Handmaid’s Tale ha cambiato pelle con la sua quarta stagione, arrivata in primavera in Italia su TimVision, eppure non è ancora giunta alla sua conclusione. E non è nemmeno chiaro se la quinta stagione sarà l’ultima, ma l’unica cosa certa è che la scrittrice Margaret Atwood, autrice del best-seller da cui è tratta la serie nonché produttrice esecutiva del format, sa già quale sarà l’epilogo.Attenzione spoiler!Il finale di The Handmaid’s Tale non potrà prescindere dalla svolta pivoTale che ha caratterizzato la stagione 4, con la fuga della protagonista June dal regime di Gilead per approdare in Canada e veder consumare l’ingiustizia di una sostanziale amnistia per il suo torturatore Fred Waterford. Un evento da cui è scaturito un sentimento di vendetta manifestato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Theha cambiato pelle con la sua quarta stagione, arrivata in primavera in Italia su TimVision, eppure non è ancora giunta alla sua conclusione. E non è nemmeno chiaro se la quinta stagione sarà l’ultima, ma l’unica cosa certa è che la scrittrice, autrice del best-seller da cui è tratta la serie nonché produttrice esecutiva del format, sa già quale sarà l’epilogo.Attenzione spoiler!Il finale di Thenon potrà prescindere dalla svolta pivoche ha caratterizzato la stagione 4, con la fuga della protagonista June dal regime di Gilead per approdare in Canada e veder consumare l’ingiustizia di una sostanziale amnistia per il suo torturatore Fred Waterford. Un evento da cui è scaturito un sentimento di vendetta manifestato ...

