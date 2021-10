Manuel Winston Reyes, chi è l’uomo accusato del delitto dell’Olgiata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manuel Winston Reyes, è il maggiordomo che commise il delitto dell’Olgiata di origini filippine nel 1991 uccise la contessa Alberica Filo della Torre. Manuel Winston Reyes, è stato rilasciato per aver scontato in anticipo i 16 anni di carcere (Foto dal web)Il domestico nella villa dell’Olgiata che apparteneva alla contessa Alberica Filo della Torre, morta nel 1991 in quello che è stato per diversi anni uno dei delitti più irrisolti e famosi di tutta Italia. L’identità dell’esecutore materiale dell’omicidio è stata scoperta solo dopo i primi test del DNA, proprio grazie ad alcune tracce genetiche dell’assassino il quale è stato individuato nel maggiordomo di origini filippine il quale è stato condannato a 16 anni di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), è il maggiordomo che commise ildi origini filippine nel 1991 uccise la contessa Alberica Filo della Torre., è stato rilasciato per aver scontato in anticipo i 16 anni di carcere (Foto dal web)Il domestico nella villache apparteneva alla contessa Alberica Filo della Torre, morta nel 1991 in quello che è stato per diversi anni uno dei delitti più irrisolti e famosi di tutta Italia. L’identità dell’esecutore materiale dell’omicidio è stata scoperta solo dopo i primi test del DNA, proprio grazie ad alcune tracce genetiche dell’assassino il quale è stato individuato nel maggiordomo di origini filippine il quale è stato condannato a 16 anni di ...

