Mantova, 20enne ucciso dopo una rissa: fermato un 22enne. Ancora dubbi sul movente (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mantova - In fuga a bordo di un treno diretto a Verona , dove abita da tempo, per non farsi prendere dai carabinieri che però, ormai, l'avevano individuato come il responsabile dell' aggressione a ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- In fuga a bordo di un treno diretto a Verona , dove abita da tempo, per non farsi prendere dai carabinieri che però, ormai, l'avevano individuato come il responsabile dell' aggressione a ...

Advertising

Giorno_Mantova : Mantova, 20enne ucciso dopo una rissa: fermato un 22enne. Ancora dubbi sul movente - Yogaolic : #Mantova, 20enne ucciso dopo una rissa: fermato un 22enne. Ancora dubbi sul movente - julien883 : RT @max_ronchi: MORIRE PER UN TELEFONINO - A MANTOVA UN 20ENNE E' STATO AMMAZZATO CON UNA COLTELLATA IN STRADA... - max_ronchi : MORIRE PER UN TELEFONINO - A MANTOVA UN 20ENNE E' STATO AMMAZZATO CON UNA COLTELLATA IN STRADA... - CatelliRossella : ??Rissa a Mantova, morto un 20enne - Lombardia - -