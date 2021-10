Mannarino: da venerdì 15 ottobre il nuovo singolo “BALLABYLONIA” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà disponibile in radio da venerdì 15 ottobre “BALLABYLONIA”, il nuovo singolo di Mannarino che fa parte di “V” (Polydor/Universal Music Italia), l’album uscito lo scorso 17 settembre in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Cosa racconta “BALLABYLONIA”? “BALLABYLONIA” che racconta la storia di una ragazza della giungla attirata dalle luci della grande città, del villaggio globale. È una Iracema contemporanea e futura, che a suo modo affronta il grande serpente, viene avvolta dalle sue spire in una danza frenetica ed elettrica. L’euforia al neon maschera pericoli e fregature, è un altro tipo di giungla, ma molto più pericolosa. E così quello che sembrava un amore si rivela uno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà disponibile in radio da15”, ildiche fa parte di “V” (Polydor/Universal Music Italia), l’album uscito lo scorso 17 settembre in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Cosa racconta “”? “” che racconta la storia di una ragazza della giungla attirata dalle luci della grande città, del villaggio globale. È una Iracema contemporanea e futura, che a suo modo affronta il grande serpente, viene avvolta dalle sue spire in una danza frenetica ed elettrica. L’euforia al neon maschera pericoli e fregature, è un altro tipo di giungla, ma molto più pericolosa. E così quello che sembrava un amore si rivela uno ...

Advertising

earonemusic : ?? - Nuovo singolo in #radio per Mannarino: da venerdì 15 ottobre “Ballabylonia”. . . #EarOne #earonemusic… - DietrolaNotizia : 'Ballabylonia' il nuovo singolo di Mannarino in uscita venerdì 15 ottobre - SMSNEWSOFFICIAL : MANNARINO: DA VENERDÌ 15 OTTOBRE IL NUOVO SINGOLO “BALLABYLONIA”, TRATTO DALL’ALBUM “V” - BScardilli : Mannarino in radio da venerdì 15 ottobre con 'Ballabylonia' -

Ultime Notizie dalla rete : Mannarino venerdì Mannarino, il nuovo singolo è Ballabylonia. Annunciato il tour Sarà disponibile in radio da venerdì 15 ottobre il nuovo brano dell'artista romano che fa parte di "V" (Polydor/Universal Music Italia), l'album uscito lo scorso 17 settembre in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le ...

Aversa (Caserta) - Premio d'Aponte, il contest per cantautrici: Chiara Civello madrina, dieci le finaliste La manifestazione si terrà, come da tempo comunicato, venerdì 22 e sabato 23 ottobre al Teatro ...alle finaliste sul palco ospiti di primaria importanza del panorama musicale italiano come Mannarino, ...

Mannarino, il nuovo singolo è Ballabylonia. Annunciato il tour Sky Tg24 Sarà disponibile in radio da15 ottobre il nuovo brano dell'artista romano che fa parte di "V" (Polydor/Universal Music Italia), l'album uscito lo scorso 17 settembre in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le ...La manifestazione si terrà, come da tempo comunicato,22 e sabato 23 ottobre al Teatro ...alle finaliste sul palco ospiti di primaria importanza del panorama musicale italiano come, ...