Mandragora, l’agente: “Napoli? Mai una telefonata ufficiale” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mandragora, l’agente: “Napoli? Mai una telefonata ufficiale. Juric convinto dalla sua leadership. Contro gli azzurri con la solita determinazione agonistica” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, centrocampista del Torino. Queste le sue parole: “Napoli-Torino? Juric ha quadrato anche il Torino dopo la splendida stagione all’Hellas. Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95?, i giocatori sono applicati e sul pezzo. Mi sembra che stia facendo il suo lavoro in maniera egregia. Sicuramente ci sarà battaglia. Mandragora con più nostalgia o rabbia contro il ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 13 ottobre 2021): “? Mai una. Juric convinto dalla sua leadership. Contro gli azzurri con la solita determinazione agonistica” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca De Simone, agente di Rolando, centrocampista del Torino. Queste le sue parole: “-Torino? Juric ha quadrato anche il Torino dopo la splendida stagione all’Hellas. Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95?, i giocatori sono applicati e sul pezzo. Mi sembra che stia facendo il suo lavoro in maniera egregia. Sicuramente ci sarà battaglia.con più nostalgia o rabbia contro il ...

