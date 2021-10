Mandragora | l’agente | “Contro il Napoli sarà battaglia Il Torino darà il massimo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), parla Luca De Simone, agente di Rolando, giocatore del Toro che domenica sfida la capolista. “Juric ha quadrato anche ildopo la splendida stagione all’Hellas. Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95?, i giocatori sono applicati e sul pezzo. Mi sembra che stia facendo il suo lavoro in maniera egregia. Sicuramente cicon più nostalgia o rabbiail? La determinazione agonistica ovviamente la mette in ogni partita, la grinta sportiva c’è sempre. Come tutti gli anni l’emozione di entrare al Maradona lo prenderà nei primi secondi, poi farà il suo lavoro da protagonista per ilcom’è giusto che ...