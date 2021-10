Mandava, ecco il terzino che piace al Napoli: il piano di Giuntoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Napoli si sta confermando sempre più leader incontrastato della Serie A. Con sette vittorie in altrettanti incontri la squadra di Spalletti sta per ora dominando il campionato, candidandosi come una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Negli ingranaggi perfetti della squadra partenopea persiste tuttavia una piccola pecca, ovvero quella del ruolo di terzino sinistro, dove Mario Rui nel corso delle stagioni è cresciuto tanto a livello di affidabilità, ma non sembrerebbe ancora pronto a rivestire il ruolo da titolare in una squadra che punta allo Scudetto. Nel corso dell’ultimo calciomercato il club azzurro ha sondato molti nomi per l’out sinistro, ma alla fine non c’è stato nulla di concreto. Nella lista di Giuntoli c’era Reinildo Mandava, forte terzino del Lille che oggi è tornato in auge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilsi sta confermando sempre più leader incontrastato della Serie A. Con sette vittorie in altrettanti incontri la squadra di Spalletti sta per ora dominando il campionato, candidandosi come una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Negli ingranaggi perfetti della squadra partenopea persiste tuttavia una piccola pecca, ovvero quella del ruolo disinistro, dove Mario Rui nel corso delle stagioni è cresciuto tanto a livello di affidabilità, ma non sembrerebbe ancora pronto a rivestire il ruolo da titolare in una squadra che punta allo Scudetto. Nel corso dell’ultimo calciomercato il club azzurro ha sondato molti nomi per l’out sinistro, ma alla fine non c’è stato nulla di concreto. Nella lista dic’era Reinildo, fortedel Lille che oggi è tornato in auge ...

