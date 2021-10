Mancini e Italia, l'affare si complica. La Svizzera vince, ora lo "spareggio" all'Olimpico: Mondiali a rischio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Brutte notizie per Roberto Mancini e l'Italia sulla strada dei Mondiali 2022 in Qatar. La Svizzera vince 4-0 contro la Lituania a Vilnius e raggiunge gli azzurri in testa al Gruppo C delle qualificazioni con 14 punti, avvicinandosi peraltro nella differenza reti. Occhi già puntati alla sfida del 12 novembre all'Olimpico di Roma: la Nazionale, per sentirsi quasi sicura della qualificazione deve vincere lo scontro diretto contro gli elvetici, perché qualsiasi altro risultato renderebbe concreto il rischio di finire nelle Forche caudine dei playoff visto che gli svizzeri oggi sono a +9 nella differenza reti, contro il +11 dei campioni d'Europa in carica. E un nostro intoppo nelle partite rimanenti potrebbe dunque ribaltare la situazione: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Brutte notizie per Robertoe l'sulla strada dei2022 in Qatar. La4-0 contro la Lituania a Vilnius e raggiunge gli azzurri in testa al Gruppo C delle qualificazioni con 14 punti, avvicinandosi peraltro nella differenza reti. Occhi già puntati alla sfida del 12 novembre all'di Roma: la Nazionale, per sentirsi quasi sicura della qualificazione devere lo scontro diretto contro gli elvetici, perché qualsiasi altro risultato renderebbe concreto ildi finire nelle Forche caudine dei playoff visto che gli svizzeri oggi sono a +9 nella differenza reti, contro il +11 dei campioni d'Europa in carica. E un nostro intoppo nelle partite rimanenti potrebbe dunque ribaltare la situazione: ...

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - sportface2016 : +++#Mancini: 'Oggi #Donnarumma giocava per l'#Italia, non per il #Psg. E l'#Italia viene sopra tutto+++ #ItaliaSpagna #NationsLeague - romanewseu : #Ibanez: “In estate nessuno mi dava titolare, ora invece ho trovato spazio. Italia? Mancini, chiamami!” #ASRoma… - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ???? Il successo della #Nazionale di Roberto #Mancini con il #Belgio nella finale per il 3° posto della #UEFA #Nations #Le… -