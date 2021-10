Manchester United | il Real Madrid non molla Pogba

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nei giorni scorsi ha strizzato l’occhio alla Juventus in occasione di Francia-Belgio (“A Torino sto bene”) e le voci su un rinnovo del contratto in scadenza con ilsono riprese a circolare. Ma su Paulresta forte l’interessamento del. Secondo “As”, i blancos da diverse settimane starebbero sondando le intenzioni del giocatore, che da parte sua avrebbe indicato nella camiseta blanca la sua prima scelta. Ilnon vuole partecipare ad aste ma potrebbe garantire lo stesso ingaggio chepercepisce all’Old Trafford (15 milioni di euro netti a stagione) oltre a un bonus alla firma. Losi guarda intorno: piace Aurelien Tchouameni, 21enne centrocampista del Monaco che in molti paragonano proprio a ...

Stiamo definendo ad esempio un accordo quadro con ildi Cristiano Ronaldo, la nuova stagione della MotoGP e una serie di proposte rivolte ad un target di aziende e operatori ...Il pubblico si farà per davvero un'idea di ciò che stava accadendo nella mia testa quando eri sotto pressione per la responsabilità di giocare per ile l'Inghilterra in giovane età. ...MERCATO NAPOLI INSIGNE – Riferisce “La Gazzetta dello Sport“: “Non solo l’Europa e, dunque, Inter e Manchester United. Il “tiraggiro” di Lorenzo Insigne ha ammiratori anche negli Stati Uniti. La ...Non solo l’Europa e, dunque, Inter e Manchester United. Il “tiraggiro” di Lorenzo Insigne ha ammiratori anche negli Stati Uniti. La notizia del mancato rinnovo è arrivata fin laggiù, tant’è che nei gi ...