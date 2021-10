Manchester City | trovato il possibile sostituto di Guardiola!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nonostante il forte interesse del Newcastle, fresco di nuova proprietà, Brendan Rodgers avrebbe rifiutato ogni tentativo dei Magpies in attesa della chiamata del. Il tecnico nordirlandese, dopo l’ottima parentesi al Leicester, potrebbe approdare aper sostituire Pep Guardiola. La scadenza di contratto dell’allenatore catalano avverrà nel 2023. Per l’attuale manager delle Foxes sarebbe un ritorno al passato, solo sfiorato, nel 2013 quando i Citizens gli proposero un contratto da membro dello staff di Roberto Mancini. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

ahoraonuncaespn : -¿PSG? -¿Manchester City? -?? EL NEWCASTLE DE TODA MI VIDA ?? - UtdDistrict : ?? FT: @ManUtdWomen 2-2 Manchester City - prior_crf : @portalprior @PriorSentinelas Manchester City USE GLI AMICI - i96BELS : ????: Real Madrid ??????????????: Manchester city ????: Psg - AlexCorraless : @EstebanChavesCR ?? La estrella del Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

'Cristiano non è il migliore di tutti i tempi', 'Maradona non è il migliore di sempre' e poi anche l'Europa League, il Torino, ile tantissimi altri. Ma cosa significano le bandierine?...... segnava e incantava con le maglie - tra le altre - di Marsiglia, Arsenal,e Siviglia. Il ... L'exha annunciato la fine della sua carriera il 26 settembre scorso a 34 anni (è coetaneo di ...Erling Haaland è il primo obiettivo di mercato del Manchester City per completare l’attacco di Pep Guardiola. Il club campione d’Inghilterra in carica sarebbe già a lavoro con Mino Raiola e proverà a ...Il suo patrimonio parla da solo: più di 500 miliardi di dollari pronti ad essere investiti sul mercato la prossima stagione. Tantissimi i calciatori pronti a sposare il “progetto” dei Magpies. Da qual ...