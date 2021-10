Manchester City | Foden vicino al rinnovo Tutti i dettagli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilè in procinto di rinnovare il contratto di Phil: il centrocampista inglese firmerà fino al 2027 Ilè in procinto di rinnovare il contratto di Phil. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il centrocampista inglese firmerà fino al 2027 e riceverà un importante adeguamento dello stipendio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #ManchesterCity, #Foden vicino al rinnovo. Tutti i dettagli

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Se non fosse che anche i ricchi Psg ehanno dovuto attendere qualche anno prima di diventare padroni del mercato, si potrebbe sostenere che lo sbarco del principe Bin Salaman nel football europeo è destinato nell'arco di ...Ma c'è il problema prezzo Dall'Inghilterra sono sicuri che la Juventus, già a gennaio, potrebbe tentare l'assalto per un calciatore delCalciomercato Juve, Mino Raiola ha degli incontri in programma per parlare della cessione dell’obiettivo bianconero L’agente Mino Raiola incontrerà il Manchester City per parlare del futuro di Erling ...Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra sono sicuri che la società bianconera tenterà l'assalto a gennaio. Ma c'è il problema prezzo ...