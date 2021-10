«Mamma ho perso l’aereo» | il reboot arriva il 12 novembre Ecco il trailer

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Avevamo bisogno di un rifacimento di un classico per ragazzi come Mamma, ho perso l’aereo? Probabilmente no, ma la Disney, ormai lanciatissima nei live-action e nei reboot dei cult di ieri, ha pensato che fosse proprio il caso di rimettere mano a un film che i Millennial conoscono a memoria e che, a dirla tutta, sono anche un po’ curiosi di vedere sotto una nuova veste. Il film, che in inglese si intitola Home Sweet Home Alone, uscirà su Disney+ il 12 novembre e non vedrà più come protagonista Macaulay Culkin bensì Archie Yates, che si era già fatto notare in JoJo Rabbit di Taika Waititi. Pur con poche variazioni, la trama del reboot di Mamma, ho perso l’aereo è pressoché identica all’originale: il giovane Max Mercer viene, infatti, dimenticato a casa mentre la sua famiglia è in volo per il Giappone (non più a Parigi). https://www.youtube.com/watch?v=2BkVf2voCr0